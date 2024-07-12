Які санкції зупинять комплектуючі для російських ракет: Світан назвав дієвий метод

Ракета Х-101, якою Росія завдала удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня містить західні комплектуючі, зокрема із США. Є лише одні санкції, які унеможливлять їх постачання до Росії.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що комплектуючі до російських ракет зупинять лише "санкції Малюка – Буданова". Інші санкції Кремль зможе обійти.

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Які санкції зупинять комплектуючі для російських ракет

За словами Світана, є лише одні дієві санкції для Росії, а саме "санкції Малюка – Буданова", тобто пряме знищення російських цілей. Інші міжнародні санкції не спрацюють.

Залишилась одна опція, яку потрібно спробувати проштовхнути та прийняти – це визнання Росії спонсором тероризму,

– підкреслив військовий експерт.

Він пояснив, що лише вторинні санкції на будь-які контакти з країною-агресоркою можуть зупинити постачання в Росію західних комплектуючих.

По-іншому буде сіра схема. Росія однозначно закупить ці комплектуючі для своїх ракет та будуть продовжувати завдавати ударів по Україні,

– наголосив Світан.