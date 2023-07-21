Понад 100 маленьких українців опинилися в Смоленську: назвали імена їхніх викрадачів

Країна-терористка не перший рік своєї загарбницької війни не лише намагається знищити якомога більше українців, а й силоміць переміщує на свої території українську малечу. Зокрема, 17 липня 127 дітей з тимчасово окупованої Донеччини вивезли до табору під Смоленськом.

Мовиться про оздоровчий табір "Факел", що розташовується за 8 кілометрів від обласного центра у Красному Бору. Інформацію про це, зокрема, поширив у своєму телеграм-каналі губернатор Смоленської області Васілій Анохін, повідомляє 24 Канал.

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Загалом в таборі понад 200 дітей

Він зазначив, що там "відпочиває" малеча із "підшефного" Першотравневого району так званої "ДНР". А також підкреслив, що росіяни постараються зробити все для того, щоб українські діти "захотіли повернутися на Смоленську Землю".

У своєму дописі Анохін цинічно додав, що на долю незаконно вивезених до Росії дітей "випало чимало важких випробувань", а також, що у Першотравневому районі Смоленська та Курська області допомагають відновлювати інфраструктуру. Однак, звісно, він забув додати, що саме його держава відібрала у цих маленьких українців світле та безтурботне дитинство.

За непідтвердженою інформацію загалом же до "Факела" вивезли 223 дітей, з яких 84 хлопці та 139 дівчат. Також відповідальним за незаконне вивезення дітей окрім губернатора назвали директора табору Констянтина Франка.

Вивозять малечу не лише до Росії

На жаль, маленьких українців вивозять не лише на території країни-агресорки, а й до її сателіту, у Білорусь. Згідно із журналістським розслідуванням британського видання, лише з вересня 2022 року туди могли примусово депортувати понад 2 тисячі українських дітей віком від 6 років.

Вивозять дітей у білоруські табори, зокрема в Мінську та Гомельську області, де їх примусово перевиховують, б'ють за відмову підкорюватися та змушують зректися України. Ба більше, в деяких випадках малечу вчили як користуватися зброєю та військовою технікою.

Причетні до цього безпосередньо президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та деякі місцеві чиновники, а також білоруський паралімпієць Алєксей Талай. Відповідні докази видання The Telegraph передало до Міжнародного кримінального суду.