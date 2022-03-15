Росія викрала ще одного українського активіста
15 березня 2022 , 19:44Читать новость на русском
Джерело:Бердянськ 24
Російські військові злочинці викрали на мітингу у Бердянську активіста Віталія Шевченка.
Видання зазначає, що активіста викрали одразу після мітингу. Також разом з ним ще затримали кількох людей.
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Шевченка викрали за організацію мітингу, просто з кафе "Капучино" після акції протесту. Також було затримано ще кількох активістів,
– йдеться в повідомленні видання.
Зазначається, що Віталій Шевченко є директором турагенства "Темерінда".
Раніше з'явилася інформація, що у Мелітополі 12 березня відбувався мітинг з вимогою звільнити міського голову, якого викрали напередодні. Під час цього заходу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.