"Повна фі*ня": у МЗС відреагували на вимогу Росії щодо України в НАТО

Заступник міністра закордонних справ Росії вимагає від НАТО скасувати зобов'язання щодо членства України в альянсі. В українському МЗС відповіли на заяву.

Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на вимогу Росії заявив, що Москві з цього питання слова не давали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Дивіться також Генсек НАТО підтримав "ультиматум" Трампа Росії й оцінив його позицію щодо України

Як в МЗС відповіли на вимогу Росії

Георгій Тихий наголошує на тому, що Росія веде загарбницьку війну в Європі, а її окупаційні війська перебувають в Україні та в інших європейських країнах. Він додає, що наразі архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії.

Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фі*ня,

– каже Георгій Тихий.

Нагадаємо, що раніше Москва висунула Заходу ультиматум щодо України. За даними російських ЗМІ, заступник глави російського МЗС Олександр Грушко заявив, що ключовою вимогою Росії для припинення війни в Україні є повна заборона на членство України в НАТО.

За словами Грушка, рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну та Грузію до складу альянсу в майбутньому, нібито було "катастрофічним для європейської безпеки".

Він також додав, що Кремль вимагатиме "залізобетонних міжнародно-правових гарантій" щодо цього питання та наполягатиме, щоб це стало політикою альянсу.