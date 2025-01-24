"Повна фі*ня": у МЗС відреагували на вимогу Росії щодо України в НАТО
- Росія вимагає від НАТО скасувати зобов'язання щодо членства України в альянсі.
- Українське МЗС відреагувало, заявивши, що Росії не давали слова в цьому питанні, і підкреслило, що європейська безпека побудована на захисті від неї.
Заступник міністра закордонних справ Росії вимагає від НАТО скасувати зобов'язання щодо членства України в альянсі. В українському МЗС відповіли на заяву.
Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на вимогу Росії заявив, що Москві з цього питання слова не давали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
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Як в МЗС відповіли на вимогу Росії
Георгій Тихий наголошує на тому, що Росія веде загарбницьку війну в Європі, а її окупаційні війська перебувають в Україні та в інших європейських країнах. Він додає, що наразі архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії.
Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фі*ня,
– каже Георгій Тихий.
Нагадаємо, що раніше Москва висунула Заходу ультиматум щодо України. За даними російських ЗМІ, заступник глави російського МЗС Олександр Грушко заявив, що ключовою вимогою Росії для припинення війни в Україні є повна заборона на членство України в НАТО.
За словами Грушка, рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну та Грузію до складу альянсу в майбутньому, нібито було "катастрофічним для європейської безпеки".
Він також додав, що Кремль вимагатиме "залізобетонних міжнародно-правових гарантій" щодо цього питання та наполягатиме, щоб це стало політикою альянсу.