Росія вимагає забрати ядерну зброю США з Європи
Міністр закордонних справ РФ Сергія Лавров заявив, що для Росії неприйнятно те, що ядерна зброя США знаходиться в Європі.
За його словами, пора повернути цю ядерну зброю додому – до США. Про це він заявив під час брифінгу, передають російські ЗМІ.
До теми 5 710 окупантів померли від початку нападу Росії на Україну, – Арестович про втрати окупантів
Лавров каже, що в поточних умовах потрібно зробити все для запобігання нових витків гонки озброєння. Росія закликає США та їхніх союзників приєднатися до мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.
Він також наголосив, що Росія готова до спільної роботи із США з питань стратегічної стабільності.
Додамо, що для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів – від бронежилетів і касок до зброї. Станом на 1 березня ще кілька країн погодилися допомогти ЗСУ:
- Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія – 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тисяч патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тисяч харчових наборів.
- Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.
- Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!
- Додамо, що Люксембург надає Україні протитанкову зброю. А Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!