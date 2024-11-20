Реальна загроза чи лякалка: чи може Росія застосувати балістичну ракету "Рубеж"

У ЗМІ поширилася інформація про можливий удар по Україні російською балістичною ракетою "Рубеж". За даними моніторів, така ймовірність нібито існує через успіх ударів ЗСУ по військових об'єктах Росії.

Насправді у першому повідомленні йшлося про те, що у Росії збираються випробувати ракету РС-26 "Рубеж" з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, сказав 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков. Потім почали дофантазовувати щодо удару цією ракетою по Україні, те, що вона ядерна тощо.

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Що відомо про ракету "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" – це балістична ракета середньої дальності, перший політ якої відбувся ще у 2011 році. Розробка РС-26 насправді була завершена у 2015 році, але ця ракета порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Росія офіційно не поставила на озброєння РС-26 "Рубеж" та не включила її у програму переозброєння збройних сил Росії до 2027 року. Проте влітку 2024 року у Кремлі заявили про те, що будуть вести розробку ракет середньої дальності.

На фоні цього цілком можливо, що росіяни дійсно змогли виготовити нові зразки РС-26 "Рубеж". Вочевидь вона створена на базі двох ступенів від міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М" та "Ярс". Фактично йдеться про реінкарнацію відомої радянської ракети "Піонер" середньої дальності,

– розповів Катков.

Ракета "Рубеж" призначена для ураження цілей на дальності до 600 кілометрів. Вона може нести до 4 головок з ядерними бойовими частинами з індивідуальним наведенням. Кожна потужністю по 300 кілотонн.

Зверніть увагу! Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь сказав, що наразі складно сказати, чи зможе ЗРК Patriot збити ракету "Рубеж". Адже балістична траєкторія такої ракети вища. Тобто фактично це буде ракета, яку треба збивати в стратосфері, а не тоді, коли вона буде наближається до цілі.

Чому Росія не битиме по Україні РС-26

Головний редактор Defense Express зазначив, що ніхто не довірятиме місію завдання ядерного удару по Україні ракеті "Рубеж", яка ще на стадії випробувань. Росія має значно надійніші та доступніші засоби для ядерного ураження.

"Іскандери", Х-101, "Циркони", "Кинджали", Х-22 можуть бути ядерними. Ці засоби росіяни використовують на постійній основі. Їх запуск жодним чином не відрізнятиметься від запуску ракети з конвенційною бойовою частиною. Тому для Росії немає потреби використати якусь окрему ракету для початку ядреної війни,

– зауважив Катков.

До того ж одиничний запуск балістичної ракети середньої та міжконтинентальної дальності з боку Росії без повідомлення США може призвести до початку Третьої світової війни.

Чи має НАТО аналог "Рубежу"

Раніше у Західній Європі були розгорнуті сотні балістичних ракет середньої дальності під назвою Pershing. Головний редактор Defense Express розповів, чи є зараз в арсеналі у країн НАТО, чи США аналог ракеті "Рубеж".

Проблема в тому, що всі ракети Pershing I та Pershing II попиляли у 1991 році. Причому ракети Pershing I були на озброєнні Бундесверу, але його теж змусили відмовитися від них 1991 році,

– пояснив головний редактор Defense Express.

Зараз у країнах НАТО загалом немає балістичних ракет середньої дальності. Лише у США у складі одного дивізіону на мисі Канаверал є система з гіперзвуковим планерувальним блоком, яка має дальність 2000 кілометрів. Поки що вона в експериментальному статусі. Лише у 2025 має бути розгорнута перша батарея й у 2028 році друга.

Насправді ситуація для НАТО та США не дуже позитивна з цим "Рубежем", тому що Росія може доволі швидко масштабувати виробництво. Водночас США пішли іншим шляхом – розробки абсолютно нової ракети з іншими гіперзвуковими можливостями,

– додав Катков.

У Європі наразі навіть не йде мова про те, щоб мати на озброєнні балістичні ракети середньої дальності. Максимум на що вони поки замахнулись – проєкт ELSA. Це створення крилатої ракети наземного базування з дальністю приблизно 1000 кілометрів.