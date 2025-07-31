У липні 2025 року Росія атакувала Україну рекордною кількістю ударних БпЛА. Впродовж місяця було випущено понад 6 тисяч "Шахедів" та їхніх імітаторів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена у соцмережі X.

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Скільки "Шахедів" випустила Росія по Україні у липні?

За словами Глена, після атаки у ніч на 31 липня загальна кількість дронів-камікадзе типу "Шахед" та імітаторів "Гербер", випущених Росією у липні, досягла 6 297 одиниць, що на 1 378% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Порівняння випущених БпЛА по Україні в липні 2024 та 2025 років / Інфографіка Кайла Глена

Він зауважив, що липень став першим місяцем, коли Повітряні сили України зафіксували понад 6 000 ворожих дронів. Ба більше, лише за цей місяць Росія випустила майже стільки ж безпілотників, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія випустила по Україні 309 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Силами ППО вдалося знешкодити 291 засіб повітряного нападу противника.