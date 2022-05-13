Росія випустила по Україні вже понад 2100 ракет, – Кислиця в ООН

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні аж 2100 ракет. Окупанти знищували і житлові будинки, і школи, і лікарні.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив під час засідання Ради Безпеки ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні, передає 24 канал.

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Ще на початку виступу Кислиця підкреслив, що представники російської делегації на Радбезі точно будуть підсудними у майбутньому. Вони братимуть участь у суді щодо воєнних злочинів, які скоїли окупанти в Україні.

Кожного дня росіяни скоюють нові злочини

Кислиця пригадав нещодавній авіаудар, який росіяни завдали по школі в Білогорівці, що на Луганщині. Тоді загинуло аж 60 мирних мешканців – вони просто ховалися від бомбардувань.

Схожа ситуація трапилася вночі 12 травня у Новгород-Сіверському на Чернігівщині: там росіяни завдали розбомбили школу з літаків, від чого 3 людей загинуло, а 12 – зазнали поранень.

Дійшло до того, що одна з російських ракет знищила музей українського філософа Григорія Сковороди.

У своїй доктрині він пропагував гуманістичні ідеї. Насправді нинішня Росія занадто далека від гуманізму, – наголосив Сергій Кислиця.

За його словами, росіяни вже зруйнували 126 навчальних закладів, а пошкодили – аж 1509. Жахливо поводяться окупанти і зі звичайними українцями: загарбники цинічно депортують їх до Росії.

Станом за 7 травня, за офіційними даними, вони примусово вивезли до Росії аж 1 мільйон українців. Серед них – 200 тисяч дітей. Зокрема – 2 тисяч сиріт. Кислиця вимагає, щоб агресор терміново надав доступ до цих людей. А Радбез ООН має пустити в дію всі механізми для моніторингу цієї ситуації.

Ми закликаємо ЮНІСЕФ, Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагати від Росії негайного та безперешкодного доступу до цих дітей, а також до всіх осіб, які були вивезені з постраждалих районів України до Росії або тимчасово окупованих територій, – заявив Кислиця.