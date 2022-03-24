Росія випустила ракету "Калібр" у центр Харкова, та впала біля метро
24 березня 2022 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Українське місто Харків окупанти обстріляли з кораблів Чорноморського флоту. У центр міста влучила ракета "Калібр".
Окупанти випустили ракету типу "Калібр". Про це повідомляє штаб оборони Харківщини.
До теми Удар по російських десантних кораблях в Бердянську: деталі від Генштабу ЗСУ
Ракета впала у районі метро "Університет". Інформацію про наслідки уточнюють,
– мовиться у повідомленні.
Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, місто зазнало 140 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. А 44 рази окупанти обстрілювали Харків з артилерії, танками мінометами та іншим.
Що окупанти вже знищили в Харкові: дивіться відео