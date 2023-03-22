Це була така собі помста за Джанкой, – Гуменюк про ракетний удар по Одеській області

Російські окупанти ввечері 21 березня атакувала Одеську область з винищувачів. Окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеській області.

Ракетний обстріл в ефірі телемарафону прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, це не нова тактика окупантів, а "спроби видати за нове щось старе".

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Росія випустила по Одеській області три ракети

Гуменюк зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення ворог так використовував тактичну авіацію.

Цього разу це були літаки Су-35 – це винищувачі, які здатні атакувати ракетами типу повітря-земля. Так і було зроблено – три ракети Х-59 були випущені з двох літаків у напрямку Одеської області,

– повідомила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що ворог атакував Одеську область з напрямку Чорного моря, зокрема з лінії, з якої вони, як правило здійснюють свої пуски, щоб не потрапити під дію нашої ППО.

Гуменюк повідомила, що дві ракети Х-59 було знищено, одна ракета – влучила. "Якщо зважати на те, що ракети Х-59 відносять до точної зброї, то влучила ракета в будівлю чоловічого монастиря УПЦ МП", – сказала вона.

Росія атакує Одеську область у відповідь на "бавовну" на Півдні

Гуменюк зазначила, що росіяни намагалися атакувати район Одеської області, який перебуває в зоні уваги ворога від початку повномасштабного вторгнення.

Вона розповіла про пряму залежність між "бавовною" на Півдні, зокрема в окупованому Криму, та атаками на Одеську область. За словами Гуменюк, коли загострюється ситуація на Півдні, то в окупантів завжди відбувається загострення щодо Одеського регіону.

Речниця підкреслила, що Сили оборони вже проводили відповідну аналітику й бачать пряму залежність. Зокрема, 20 березня "бавовна" сталася на залізничному вузлі в окупованому Джанкої.

Намагання вразити південний регіон – це була така собі помста за Джанкой,

– резюмувала вона.

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу Одеської області був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Три людини зазнали поранень. У корпусі, який постраждав, проживали ченці.

Наталя Гуменюк уточнила, що в будівлі значні пошкодження, зокрема зруйновано близько 200 квадратних метрів покрівлі. Також було два осередки займання на площі близько 40 квадратних метрів – пожежу швидко ліквідували.

Рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару по Одеській області / Фото ДСНС