Росія згорнула публічну мобілізацію: у Генштабі розповіли, які далі плани в Путіна

У Росії триває мобілізація, хоча військово-політичне керівництво буцімто оголосило про її завершення. Росія вирішила знову проводити мобілізацію приховано.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, попри заяви Кремля про завершення мобілізації, вона переведена у прихований режим.

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Росія вирішила прискорити підготовку курсантів

Громова зазначив, що публічність і показовість заходів згорнуто, однак російські військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір "добровольців" для участі у війні.

Здійснюються спроби повернути до лав збройних сил Росії військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені,

– повідомив представник Генштабу ЗСУ.

Крім того, як розповіли в ЗСУ, Росія вирішила прискорити підготовку курсантів випускних курсів. У такий спосіб росіяни хочуть поповнити молодший офіцерський склад.

Зокрема, дату завершення закладів перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року.

У Росії не закінчилася мобілізація

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 28 жовтня доповів Владіміру Путіну про те, що мобілізація у Росії буцімто завершилася. До російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Та після цього неодноразово з'являлася інформація, що росіяни продовжують отримувати повістки та повинні з'явитися до військкомату вже у листопаді.

Більше того, росіянам видають повістки, які зобов'язують їх з'явитися у військкоматі у 2023 році. Це може свідчити, що в Росії щонайменше готують другу хвилю мобілізації.

Слід зазначити, що Росії важко дається мобілізація і її проведення негативно позначається на економіці. Співробітниця Інституту вивчення війни Наталія Бугайова заявила, що Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

За її словами, росіяни не отримують того ефекту, на який розраховували завдяки мобілізації. У ворога виникли проблеми в озброєнні і тренуванні мобілізованих.

Проблему з озброєнням підтвердила розвідка Міноборони Британії. Повідомляється, що в більшості випадків мобілізовані погано забезпечені зброєю або отримують застарілу стрілецьку зброю.

1 листопада, міноборони Росії повідомило, що 87 тисяч військових вже відправилися на фронт. В Україні мобілізованих найчастіше фіксують на Луганщині та Херсонщині.

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