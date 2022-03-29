Росія вирішила "скоротити бойові дії", що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на повідомлення Росії, що вона начебто "вирішила скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямку. Президент наголосив: це українські захисники змушують ворога відходити.

Коментуючи повідомлення країни-окупантки, президент зауважив: так можна сказати й Чорнобаївку, повідомляє 24 канал. Начебто російська авіація просто вирішила трохи менше літати, а російська техніка – трохи менше їздити.

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Я вдячний усім нашим захисникам та усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку,

– заявив Зеленський.

Водночас Зеленський попередив, що не варто втрачати пильності. Ситуація не стала легшою, а масштаб викликів не зменшився.

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