Росія вирішила "скоротити бойові дії", що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, – Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на повідомлення Росії, що вона начебто "вирішила скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямку. Президент наголосив: це українські захисники змушують ворога відходити.
Коментуючи повідомлення країни-окупантки, президент зауважив: так можна сказати й Чорнобаївку, повідомляє 24 канал. Начебто російська авіація просто вирішила трохи менше літати, а російська техніка – трохи менше їздити.
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Я вдячний усім нашим захисникам та усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку,
– заявив Зеленський.
Водночас Зеленський попередив, що не варто втрачати пильності. Ситуація не стала легшою, а масштаб викликів не зменшився.
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