Росія вислала з країни 40 німецьких дипломатів

Росія вирішила вислати 40 співробітників посольства Німеччини. Це зробили у відповідь на аналогічні дії Берліні.

Про це повідомляє російське МЗС, передає 24 канал.

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Відповідну ноту було вручено послу Німеччини в Росії Гезе Андреасу фон Гайру. Також РФ видворить близько 40 німецьких дипломатів.

Додамо, що раніше Німеччина оголосила 30 співробітників посольства Росії персонами нон-грата. Глава МЗС країни Анналена Бербок заявила, що вони "щодня працювали проти свободи та єднання суспільства".

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала це "злісним актом німецької політичної машини".

Додамо, що з початку війни Росії проти України з західних країн загалом було вислано понад 400 російських дипломатів. Москва зазвичай відповідає такі висилки аналогічними заходами.

До слова, Німеччина блокує обмеження ЄС щодо Росії. Депутати Європарламенту звернулись до Олафа Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії.

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