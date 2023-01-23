Росія висилає посла Естонії, а Латвія сама знижує рівень дипломатичного представництва

МЗС Росії вирішило знизити рівень дипломатичного представництва в Естонії до тимчасового повіреного у справах. Країна-агресорка наказала послу Естонії покинути Росію до 7 лютого.

Про це заявили у МЗС країни-агресорки. Посла Естонії вже викликали до профільного російського відомства, де висловили йому "рішучий протест через дії естонської влади".

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Росія, вже традиційно, заявила про "тотальну русофобію" і "культивування ворожості". Як приклад "недружніх кроків" наводиться вимога радикально скоротити чисельний склад посольства Росії в Талліні.

Що цьому передувало

11 січня Естонія висунула вимогу до Москви скоротити кількість працівників російського посольства. З 1 лютого там зможуть працювати тільки 8 дипломатів проти 21, які працювали раніше. Скоротять кількість і адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу: з 23 до 15.

МЗС Естонії заявляло, що таким чином буде забезпечено паритет з кількістю працівників естонського посольства в Москві.

На знак солідарності з Україною та Естонією Латвія також знижує рівень дипломатичного представництва в Росії.

Враховуючи те, що агресія Росії проти України продовжується, і на знак солідарності з Естонією Латвія з 24 лютого знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня повноважного представника, відповідно вимагаючи від Росії подібних дій,

– написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Варто додати, що і Латвія, і Естонія активно підтримують Україну у війні проти Росії. Після вторгнення Росії в Україну Естонія здійснила кілька висилок російських дипломатів. Також з ініціативи естонської влади закрили російські дипмісії в Нарві та Тарту.