Капітан ВМС в запасі припустив, для чого Росія масово виводила кораблі у Чорне море

Росія 14 вересня вивела з Новоросійська у Чорне море 16 своїх кораблів, сім з яких – носії ракет "Калібрів". Це пов'язано із проведенням у Росії стратегічного навчання ВМФ під назвою "Океан-2024".

Таку думку 24 Каналу озвучив капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Це перше таке навчання за останні понад 30 років, де заявлена участь 400 кораблів і суден.

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"Я цей маневр насамперед пов'язую з проведенням в Росії зараз стратегічного навчання ВМФ, яке називається "Океан-2024". Це перше таке величезне навчання за останні понад 30 років, де вони розрекламували участь фактично 400 кораблів і суден", – пояснив він.

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, що Росія вивела 16 кораблів у Чорне море, бо намагалась вберегти свої кораблі та відбивати ймовірну атаку українських морських дронів.

Чи є загроза ракетних ударів

Андрій Риженко зазначив, що невідомо де окупанти взяли аж 400 кораблів. Як показують оптимістичні розрахунки, у них зараз може бути до 200 бойових кораблів з урахуванням побудованих протягом останніх 10 років. Офіційно до навчання "Океан-2024" ні Чорноморський флот, ні Каспійська флотилія, ні Середземноморська ескадра не залучались.

Я сказав, що ці маневри у межах цього навчання. Але загроза ракетних ударів, в принципі, залишається. Тому що є носії "Калібрів" і в Чорному, і в Каспійському морі. Вони можуть досить серйозну кількість ракет забезпечити. Останній раз під час атаки 26 серпня було 28 ракет "Калібр",

– підкреслив він.

Загроза для росіян

Капітан 1 рангу запасу ВМС України зауважив, що загроза для російських кораблів є. Українські морські дрони діють навколо головних російських морських баз і в Криму, і, можливо, в Новоросійську. Очевидно, що перед масштабним виходом кораблів у море були ініційовані додаткові заходи безпеки. Адже "Океан-2024" – це дуже серйозне навчання, до якого окупанти дуже довго готувались.

Для наших Сил оборони це дуже гарна можливість здійснити атаки на основні кораблі флоту. Я думаю, що там були і ракетоносії, і десантні кораблі, і фактично всі кораблі, які базувались в Новоросійську. Річ у тім, що місця базування, куди їх сховати, у росіян немає,

– наголосив Риженко.

Говорили про Азовське море або про Єйськ. Річ у тім, що там невеликі глибини. Максимальна осадка може бути 4 метри, а цього недостатньо для того, щоб зайти таким кораблям, як фрегат або корвети типу "Буян-М". Тому вони будуть повертатися у Новоросійськ та максимально збільшувати заходи безпеки.