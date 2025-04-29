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24 Канал Новини України Росія вивела в море 4 кораблі з "Калібрами": який можливий загальний залп
29 квітня, 21:55
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Росія вивела в море 4 кораблі з "Калібрами": який можливий загальний залп

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Росія вивела в море 4 ракетоносії з можливим загальним залпом до 30 крилатих ракет "Калібр".
  • У Чорному морі зафіксовано активізацію російських кораблів, що може свідчити про розосередження сил.

Росія вивела у море 4 ракетоносії увечері 29 квітня. Загальний залп може сягати до 30 крилатих ракет типу "Калібр".

Повідомляє 24 Канал з посилання на моніторингову спільноту monitor.

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Яка ситуація у Чорному морі

У Чорному морі зафіксовано активізацію російських кораблів. Станом на вечір 29 квітня в акваторію виведено чотири ракетоносії.

В акваторію Чорного моря виведено 4 ракетоносії. Загальний боєзапас до 30 крилатих ракет "Калібр",
– йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, така активність може бути спрямована на розосередження сил.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що 24 квітня Росія також виводила 4 носії "Калібрів" у Чорне море. Щоправда, тоді загальний залп був до 16 ракет. Також виводилися носії "Калібрів" у Середземному морі.