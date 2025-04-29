Росія вивела в море 4 кораблі з "Калібрами": який можливий загальний залп
- Росія вивела в море 4 ракетоносії з можливим загальним залпом до 30 крилатих ракет "Калібр".
- У Чорному морі зафіксовано активізацію російських кораблів, що може свідчити про розосередження сил.
Росія вивела у море 4 ракетоносії увечері 29 квітня. Загальний залп може сягати до 30 крилатих ракет типу "Калібр".
Повідомляє 24 Канал з посилання на моніторингову спільноту monitor.
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Яка ситуація у Чорному морі
У Чорному морі зафіксовано активізацію російських кораблів. Станом на вечір 29 квітня в акваторію виведено чотири ракетоносії.
В акваторію Чорного моря виведено 4 ракетоносії. Загальний боєзапас до 30 крилатих ракет "Калібр",
– йдеться у повідомленні.
За попередніми оцінками, така активність може бути спрямована на розосередження сил.
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Нагадаємо, що 24 квітня Росія також виводила 4 носії "Калібрів" у Чорне море. Щоправда, тоді загальний залп був до 16 ракет. Також виводилися носії "Калібрів" у Середземному морі.