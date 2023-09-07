Росія вивела майже всі підрозділи з Білорусі, – ДПСУ

Російське командування у рамках ротації вивело майже всі свої підрозділи з території Білорусі.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі, інформує 24 Канал.

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На цей момент Росія вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були,

– заявив він.

За словами Демченка, Росія використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходились російські військові у кількості 10 – 11 тисяч.

, Росія на сьогодні не має угруповання для здійснення вторгнення з території Білорусі до України.

При цьому речник зазначив, що по лінії державного кордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін.

На кордоні, за словами Демченка, ситуація повністю контрольована. Укріплення кордону продовжується, щоб унеможливити випадки диверсій або ж дестабілізації ситуації.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Попередньо командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв теж повідомляв, що Росія повністю вивела війська з Білорусі. За його словами, частину військових країни-агресора було перекинуто на Куп’янський і Лиманський напрямки.

Зауважимо, що Росія втягнула у війну Білорусь з першого дня повномасштабного вторгнення. Адже вдерлись окупанти на нашу територію зокрема й з Білорусі, саме так ворогу вдалось тимчасово захопити частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше Сили оборони деокупували ці території.

Крім того, Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.