Росія вивела носії "Калібрів" в море: у ВМС прокоментували дії окупантів

Росія вивела у море свої кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". У Військово-морських силах пояснили наміри ворога.

Станом на цю хвилину найбільша кількість подібних суден фіксується в Азовському морі. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Росія вивела ракетоносії у море

У пресслужбі Військово-морських сил розповіли, що станом на ранок 11 червня у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі виведено найбільшу на цю хвилину кількість суден. Там наразі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Зокрема, станом на зараз у Середземному морі фіксується розташування 2 ворожих кораблі, які також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Ба більше, за останню добу в інтересах країни-агресорки прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

У Військово-морських силах також наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Що кажуть про дії росіян у ВМС

Дмитро Плетенчук пояснив, що у Чорному морі противник обрав тактику присутності, яку здійснює за допомогою підводних човнів, попри те, чи є вони носіями ракет. Там фіксується присутність майже лише у такому форматі.

Хоча надводні кораблі у Чорне море не виводять, проте вони зараз є в Азовському морі. Там досить велика кількість російських кораблів, наразі вона сягає 8, серед них 3 носії та 3 великих десантних кораблі.

Радше за все вони перебувають там з метою навчальної діяльності, оскільки вони так само не можуть в принципі не проводити навчання свого особового складу, підготовки,

– наголосив речник ВМС.

За його словами, варто зауважити, що вони, ймовірно, почувають себе у відносній безпеці в Азовському морі, оскільки "змішуються" з цивільними суднами, бо там "не так багато маршрутів, де можна ходити".