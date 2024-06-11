Росія вивела носії "Калібрів" в море: у ВМС прокоментували дії окупантів
Джерело:Військово-морські сили ЗСУ
Росія вивела у море свої кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". У Військово-морських силах пояснили наміри ворога.
Станом на цю хвилину найбільша кількість подібних суден фіксується в Азовському морі. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна відкриває новий фронт проти Чорноморського флоту Росії, – Newsweek
Росія вивела ракетоносії у море
У пресслужбі Військово-морських сил розповіли, що станом на ранок 11 червня у Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Водночас в Азовському морі виведено найбільшу на цю хвилину кількість суден. Там наразі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Зокрема, станом на зараз у Середземному морі фіксується розташування 2 ворожих кораблі, які також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Ба більше, за останню добу в інтересах країни-агресорки прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
У Військово-морських силах також наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Що кажуть про дії росіян у ВМС
Дмитро Плетенчук пояснив, що у Чорному морі противник обрав тактику присутності, яку здійснює за допомогою підводних човнів, попри те, чи є вони носіями ракет. Там фіксується присутність майже лише у такому форматі.
Хоча надводні кораблі у Чорне море не виводять, проте вони зараз є в Азовському морі. Там досить велика кількість російських кораблів, наразі вона сягає 8, серед них 3 носії та 3 великих десантних кораблі.
Радше за все вони перебувають там з метою навчальної діяльності, оскільки вони так само не можуть в принципі не проводити навчання свого особового складу, підготовки,
– наголосив речник ВМС.
За його словами, варто зауважити, що вони, ймовірно, почувають себе у відносній безпеці в Азовському морі, оскільки "змішуються" з цивільними суднами, бо там "не так багато маршрутів, де можна ходити".