"Почали щось підозрювати": російські військові кораблі покинули Азовське море

Станом на 24 липня в Азовському морі не залишилось військових кораблів Росії. Раніше в Азовському морі перебували два ворожі кораблі.

Про "таємниче зникнення" російських кораблів повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, в країні-агресорці почали про щось здогадуватися.

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В Азовському морі відсутні ворожі кораблі

Речник ВМС не зазначив, що саме почали підозрювати росіяни. Однак в коментарях Плетенчук написав, що причиною є "кейс з паромом".

В Азовському морі більше нема жодного військового корабля Росії. Здається, вони (росіяни, – 24 Канал) почали щось підозрювати,

– написав Плетенчук.

Вочевидь йдеться про удар по порому "Славянин", який був розташований у російському порті "Кавказ", що в Краснодарському краї. Через атаку росіяни будуть змушені вивести уражений пором з експлуатації. Пором "Славянин" мбув важливим транспортним засобом для ворога.

Раніше Пленчук також зазначав, що наразі окупанти не ризикують здійснювати військові перевезення Кримським мостом, оскільки конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, 15 липня стало відомо, що Росія вивела з території тимчасово окупованого Криму всі свої сторожові кораблі Чорноморського флоту.