Росія вивезла кораблями до Сирії майже 100 тисяч тонн викраденого українського зерна

Росія продовжує грабувати України, вивозячи звідси все, до чого може дотягнутися. Серед них і зерно, яке намагається продати закордоном.

Міністерства аграрної політики та продовольства України зафіксувало крадіжку росіянами 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів з моменту військового вторгнення.

З Харківської, Донецької та Луганської областей крадене зерно вивозиться в Росію, натомість із Запорізької та Херсонської областей загарбники вивозять продовольство в окупований Крим. А вже звідти намагаються кораблями відправити його в інші країни, де це зерно можна продати.

Детальніше Росіяни масово вивозять крадене українське зерно в окупований Крим: фото колони вантажівок

Лише в одну Сирію за останні три місяці Росія направила приблизно 100 тисяч тонн пшениці, яка була викрадена з території України та вивезена в Крим. В Україні такі дії Росії назвали злочинною діяльністю. З міжнародними цінами на пшеницю вище 400 доларів за тонну, такий обсяг коштував би понад 40 мільйонів доларів.

Як Росія вивозить зерно до Сирії

Журналісти навели один з прикладів, як росіяни вивозять зерно з окупованих територій України до Сирії. Спочатку викрадене зерно доставляється до Севастополя. Там його і вантажать на кораблі. Один з таких – "Матрос Позинич", який може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Це одне з трьох суден, які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну, а потім доставили його до Сирії.

Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та на південь уздовж турецького узбережжя. Спочатку "Матрос Позинич" визначив пункт призначення в Бейрут (Ліван), але 25 травня вимкнув свій транспондер біля узбережжя Лівану, згідно з даними відстеження судна Refinitiv. Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують суховантажне судно "Матрос Позинич" в Латакії (Сирія) 27 травня. Супутникові знімки від Planet Labs 29 травня показали, що судно і далі пришвартоване в Латакії. І лише 1 червня судно знову ввімкнуло транспондер і його можна було відстежити на заході, подалі від сирійського узбережжя.

Посольство України в Лівані, посилаючись на українські правоохоронні органи, стверджує, що зерно на борту "Матрос Позинич" було викрадено з українських сховищ у районах, нещодавно окупованих російськими військами.

Варто відзначити, що Росія зобов’язалася поставити в Сирію мільйон тонн пшениці в рамках двосторонньої угоди у 2021 році.

Росія блокує українські порти

Допоки Росія безконтрольно вивозить зерно з окупованих територій, її військові кораблі блокують українські порти. Відтак наша держава не має змоги вивозити зерно на продаж. Через що у світі загострюється продовольча криза. Адже 50% Всесвітньої продовольчої програми припадає на українське зерно.

Наразі в Україні заблоковано близько 20 мільйонів тонн зерна. Частину з них почали постачати суходолом, але цього все одно недостатньо.

Дивіться відео про те, як деблокувати українські порти хочуть за допомогою ООН