Дуже дорога: росіяни нахабно вивозять рідкісну породу з Маріупольського району

Ворог вивозить із тимчасово окупованого Маріупольського району каолін. Це рідкісна біла глина.

Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що така порода дуже рідкісна у світі. ЇЇ використовують передусім для виготовлення фаянсу та кахелю.

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"Вона дуже коштовна. Її повезли й повезли багато. Тягнуть вони й портом на Ростов-на-Дону, і тягнуть її вантажними автівками на Крим", – сказав Андрющенко.

Окрім того, загарбники намагаються вкрасти торговельну марку одного з маріупольських підприємств, яке у світі було лідером з постачання інертного газу. Після цієї компанії у рейтингу були росіяни.

Аби збільшити продажі, їм потрібна українська торговельна марка. Теж така незвична спроба мародерства через окупацію,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

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Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі розбирають трамвайні колії та здають металолом. Російські підприємства його скуповують. Також у місті випалюють мідь із дротів.

"Усі пиляють. Просто вибух якийсь. Це Маріуполь – кінець 90-х. Що буде далі? Це будуть алюмінієві драбини, каструлі. Це все кралось і теж здавалось на металолом, це буде попереду. Поки що вистачає того, що валяється по вулицях", – додав Петро Андрющенко.

Металолом не під санкціями. До того ж у Росії на нього дуже велика потреба, адже це основа для білої металургії. А в тимчасово окупованому Маріуполі його безліч.

До слова, росіяни не розпилюють нині металургійний комбінат "Азовсталь". Усе через те, що там дуже велика замінованість, а ресурсів для розмінування ворогу не вистачає. Водночас окупанти розпилюють Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та машинобудівне підприємство "Азовмаш".

"Фактично над цим всім стоїть Кадиров, вони все це контролюють. Частину віддають Кадирову, частину грошей – залишають у себе", – розказав радник мера Маріуполя.

Попри те, що росіяни розповідають, що вони нібито скоро повністю відновлять рух трамваїв, на Лівобережжі міста немає значної частини трамвайного маршруту. Вирізають загарбники й порт.

І все обіцяють, що "коли доріжуть до кінця металолом – щось почнуть промислово будувати". Усі розуміють, що будувати вже немає що,

– наголосив Андрющенко.

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