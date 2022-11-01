Путін – типовий дворовий гопник, – Піонтковський про вихід Росії із зернової угоди
Росія призупинила свою участь в зерновій угоді, проте українське зерно продовжують експортувати в інші країни. Чи буде Росія намагатися повернутися в цю зернову угоду – читайте у статті.
Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. На його думку, Путін ще раз показав, що він – типовий дворовий гопник.
Важливо Ердоган зідзвонився з Путіним: що говорили про зернову угоду
Піонтковський припустив, що диктатор Росії, ймовірно, пам'ятає свої бандитське дитинство, коли він міг ображати хлопчиків в окулярах з інтелігентних сімей.
За його словами, очевидно, що у стосунках пари Путін – Ердоган, альфа самець – президент Туреччини, він у всіх ситуаціях утискає Путіна.
Путін може довго шантажувати західних політиків, але не Ердогана. Кілька годин знадобилося після погляду президента Туреччини (на вихід Росії з зернових угод – 24 канал), як Путін заверещав на пресконференції, мовляв Росія не вийшла ні з якої угоди, а тимчасово призупинила участь,
– заявив Піонтковський.
Публіцист зазначив, що Ердоган як проводив через Чорне море українські судна, так і буде це робити, бо йому це треба.
Піонтковський про вихід Росії з зернової угоди та нового партнера України: відео
"Він поставить Путіна знову на коліна. Про що говорити, якщо Ердоган зламав главу Кремля раз і назавжди в останній Карабаській війні, а Путін тоді злякався. Тож, Ердоган в їх парі завжди буде альфа самцем", – вважає Піонтковський.
Росія припинила участь у зерновій угоді: що це означає
- Днями у Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Мовляв, все через вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та навіть Велику Британію.
- Росіяни цинічно заявили, що Україна використовує зерновий коридор для ударів по Росії. Тож поставили ультиматум, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим.
- Окупанти вимагають, аби Україна не використовувала гуманітарний коридор та свої ж порти. Натомість пропонують своє зерно замість українського.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.
- Водночас в ООН заявили, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.