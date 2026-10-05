Російський суд за позовом Генпрокуратури Росії визнав балтійських націоналістів часів Другої світової війни пособниками нацистської Німеччини. У російському відомстві це рішення вже назвали юридичною підставою для захисту своїх інтересів у Латвії, Литві та Естонії.

Подробиці містяться у заяві Генпрокуратури Росії у Telegram.

Що відомо про справу?

Ухвала суду зафіксувала факт воєнних злочинів та злочинів проти людяності щодо радянського народу. Російське відомство запевнило, що цей юридичний прецедент, мовляв, стане основою для подальших дій за кордоном.

У російському наглядовому органі наголосили, що ухвалене рішення нібито дає змогу Росії аргументувати власні дії щодо захисту так званих національних інтересів на території трьох суверенних балтійських держав. У заяві прямо згадуються Литва, Латвія та Естонія в контексті потенційних претензій з боку Москви.

Слід підкреслити, що подібні судові рішення в Росії традиційно слугують інструментом кремлівської пропаганди для виправдання зовнішнього тиску та формування ідеологічного підґрунтя для агресивних дій проти сусідніх країн.

Офіційні представники країн Балтії неодноразово наголошували, що спроби Москви маніпулювати історичними подіями є прямою фальсифікацією історії та виправданням радянської окупації регіону.

При цьому, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний попередив, що Росія може готуватися до агресії не лише проти України.

Водночас Москва вже веде гібридну війну проти європейських держав. Експерт зазначив, що заяви Кремля про нібито "захист російськомовного населення" у країнах Балтії можуть бути сигналом підготовки до можливого вторгнення в одну з держав регіону.