Щодо зниклих безвісти маємо вже позитивні речі, – Лубінець про переговори з Москальковою

Уповноважений з прав людини Лубінець провів два раунди перемовин з російською омбудсман Москальковою. Україна намагається повернути всіх своїх людей.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал. Він зазначив, що вперше російська сторона приїхала з пропозиціями, які попередньо обговорювали.

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"Є позитивний фідбек. Я зразу хочу сказати, що він невеликий, щоб не було занадто великих очікувань. Прориву немає, але, принаймні, пішла технічна робота: є списки, надають інформацію", – сказав Лубінець.

Частина зниклих безвісти жива

За словами омбудсмана, окремо опрацьовують питання зниклих безвісти. Є позитивна інформація від Тетяни Москалькової.

Наприклад щодо наших героїв, яких вважали мертвими. Російська сторона підтвердила, що 23 наші хлопці живі, – повідомив Лубінець.

Росія викрадала цивільних з 2014 року

Омбудсман пояснив, що у переговорах з Москальковою питання розбили за блоками. Серед них є обговорення поранених. Крім цього, обговорюють повернення цивільних, які з 2014 перебувають в неволі.

"У нас є окремий список громадян, які з 2014 року в полоні. Їх викрали у Донецькій та Луганській областях. Окремий список у нас – це бранці Кремля. Мовиться про 158 осіб, які є громадянами України. Більша частина з яких – це представники кримськотатарського народу", – розповів Лубінець.

Він зазначив, що за різними даними росіяни викрали з 24 лютого 2022 року до 20 тисяч цивільних українців. Кремль трактує їх як комбатантів. Мовиться про колишніх військових та правоохоронців, волонтерів, проукраїнських активістів. Їх Росія масово затримувала у Київській, Сумській, Харківській областях.

"Це величезний спектр питань. Тут, напевно, вперше російська сторона погодилася прийняти списки й надати інформацію, де й хто перебуває", – додав Лубінець.