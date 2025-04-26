Вперше у Кремлі визнали участь військ КНДР у війні проти України

26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну нібито про повне витіснення українських сил з Курської області. Ворожий генерал не приховував, що окупантам довелося заручитися допомогою північнокорейських військових, аби "звільнити" свою територію.

Так, Герасимов сказав Путіну, що сьогодні нібито звільнено останній населений пункт у Курській області Горналь, а сили ЗСУ "розгромлені", передає 24 Канал.

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У Росії визнали участь КНДР у війні проти України

Розповідаючи про начебто успіх росіян на Курщині, Герасимов зауважив, що "бійці КНДР показали високий професіоналізм при звільненні Курської області від ЗСУ". Генерал підкреслив, що північнокорейці, "діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм".

Слідом за Герасимовим співати дифірамби Пхеньяну почала і представниця російського МЗС Марія Захарова. Вона заявила, що "Росія ніколи не забуде друзів із КНДР".

До слова, у Генштабі вже спростували повідомлення Кремля про нібито "звільнення" Курської області. Там відповіли, що насправді українська оборонна операція досі триває. І хоча ситуація складна, наші підрозділи утримують позиції і завдають ворогові значних втрат.

Нагадаємо, що вперше інформація про залучення військ КНДР до боїв на Курщині з'явилася восени минулого року. Наприкінці 2024 року північнокорейці почали брати активну участь у ворожих штурмах.

Загалом росіяни залучили до бойових дій підрозділи збройних сил КНДР, загальна чисельність яких становить понад 12 тисяч військовослужбовців. З початку операції у Курській області їхні втрати сягають близько 4 тисяч осіб.