Вперше у Кремлі визнали участь військ КНДР у війні проти України
- Росія визнала участь військ КНДР у бойових діях проти України в Курській області.
- Начальник російського Генштабу Герасимов, доповідаючи Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини від ЗСУ, вказав на "героїзм" північнокорейців.
26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну нібито про повне витіснення українських сил з Курської області. Ворожий генерал не приховував, що окупантам довелося заручитися допомогою північнокорейських військових, аби "звільнити" свою територію.
Так, Герасимов сказав Путіну, що сьогодні нібито звільнено останній населений пункт у Курській області Горналь, а сили ЗСУ "розгромлені", передає 24 Канал.
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У Росії визнали участь КНДР у війні проти України
Розповідаючи про начебто успіх росіян на Курщині, Герасимов зауважив, що "бійці КНДР показали високий професіоналізм при звільненні Курської області від ЗСУ". Генерал підкреслив, що північнокорейці, "діючи пліч-о-пліч з російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм".
Слідом за Герасимовим співати дифірамби Пхеньяну почала і представниця російського МЗС Марія Захарова. Вона заявила, що "Росія ніколи не забуде друзів із КНДР".
До слова, у Генштабі вже спростували повідомлення Кремля про нібито "звільнення" Курської області. Там відповіли, що насправді українська оборонна операція досі триває. І хоча ситуація складна, наші підрозділи утримують позиції і завдають ворогові значних втрат.
Нагадаємо, що вперше інформація про залучення військ КНДР до боїв на Курщині з'явилася восени минулого року. Наприкінці 2024 року північнокорейці почали брати активну участь у ворожих штурмах.
Загалом росіяни залучили до бойових дій підрозділи збройних сил КНДР, загальна чисельність яких становить понад 12 тисяч військовослужбовців. З початку операції у Курській області їхні втрати сягають близько 4 тисяч осіб.