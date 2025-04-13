Росія вкотре тероризувала "Шахедами": скільки дронів збила ППО

У ніч проти 13 квітня російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запустив 55 ударних БпЛА, з яких сили ППО збили майже всі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів запустила Росія

У ніч проти 13 квітня російська армія вкотре тероризувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього ворог запустив 55 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Традиційно, окупанти запускали "Шахеди" з трьох напрямків: