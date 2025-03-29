Росія вкотре запустила "Шахеди": які області під загрозою удару
Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 29 березня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Оновлення щодо руху ворожих ударних безпілотників: Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Загроза на Запоріжжі. Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту Загроза застосування ворогом ударних безпілотників на Херсонщині й Дніпропетровщині. На Харківщині загроза застосування ударних БпЛА. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Оновлення щодо руху ворожих ударних безпілотників:
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Загроза на Запоріжжі.
Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту
Загроза застосування ворогом ударних безпілотників на Херсонщині й Дніпропетровщині.
На Харківщині загроза застосування ударних БпЛА.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.