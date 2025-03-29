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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": які області під загрозою удару
28 березня, 20:18
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Росія вкотре запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

Юлія Муріна

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення України. У ніч на 29 березня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

21:03, 28 березня

Оновлення щодо руху ворожих ударних безпілотників:

  • БпЛА на Сумщині, курс західний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний;
  • БпЛА на  Полтавщині, курс південний;
  • БпЛА на Харківщині, курс південно-західний;
  • БпЛА на  Дніпропетровщині, курс північно-західний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс північний;
  • БпЛА на Херсонщині, курс північний.
20:55, 28 березня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

20:55, 28 березня

Загроза на Запоріжжі.

20:47, 28 березня

Де зараз тривога: дивіться інтерактивну карту

20:46, 28 березня

Загроза застосування ворогом ударних безпілотників на Херсонщині й Дніпропетровщині.

20:16, 28 березня

  • Декілька груп російських БпЛА на межі Харківщини та Сумщини в напрямку Полтавщини.
  • Група ворожих безпілотників у центральній частині Сумщини на Чернігівщину.
20:06, 28 березня

На Харківщині загроза застосування ударних БпЛА.

19:59, 28 березня

На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.