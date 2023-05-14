Хочуть бути схожими на НАТО: росіяни зганьбилися з новою формою для своїх військових

Росіяни не цураються красти ідеї у цивілізованих країн світу. Цього разу російське міноборони представило нову військову форму, яке є точною копією спорядження НАТО.

Крім цього, окупанти осоромилися тим, що навіть самостійно не можуть пошити власний одяг. За них це зробили швейні працівники у В'єтнамі.

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У Росії показали нове спорядження для своїх солдатів

Український журналіст Юрій Бутусов отримав кілька фото, на яких показаний новий комплект польової військової форми загарбників. Цей одяг має схоже забарвлення із мультикамуфляжем військового спорядження НАТО.

Росіяни вкрали камуфляж форми у військ НАТО / Фото Юрія Бутусова:

Сама тканина форми містить 100% поліаміду – досить дешевого синтетичного текстилю, який додають фабрики для того, щоб не витрачати багато якісної тканини на масове виробництво одягу. Таким чином росіяни вчергове показали свій "технологічний прорив" у військовій сфері.

"Друга армія світу" виявилася нездатною освоїти ні свій варіант камуфляжу, ні сама пошити форму,

– наголосив Бутусов.

За даними журналіста, ворог лише нещодавно почав постачати цю форму до своїх військ. Зокрема окупанти на Донбасі вже отримали кілька десятків таких комплектів.

Попри це, загалом російська армія поки що носить так званий "болотний" цифровий камуфляж, який вирізняється дуже поганою якістю тканини та неякісним пошиттям. Тому загарбники після кількох місяців носіння свого старого спорядження виглядають досить жахливо.

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