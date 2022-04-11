Росія влаштовує провокації в Криму та на своїй території, аби показати "українську загрозу"

Російські агресори 10 – 11 квітня провели низку провокацій на власній території та в окупованому Криму. Вони звинувачують в цьому Україну, щоб зробити видимість загрози.

Кримчан залякують – на території окупованого Росією півострова ходять розмови про "виключну українську загрозу".

До теми Окупанти поширюють фейк, що Україна "влаштує акцію знищення мирних жителів" на ОРДЛО

Як у Росії та в окупованому Криму ворог змушує людей боятися "українських націоналістів"

Ввечері 10 квітня провладні російські медіа масово поширювали фейк про нібито "збитий над північчю Криму безпілотник". Пропагандисти оприлюднили фотографії пошкодженої будівлі в селі, хоч рештки нібито "збитого апарату" ніхто, звісно, не продемонстрував.

Вже 11 квітня заявили, що внаслідок "інциденту" нібито постраждала школа. Пізніше керівник так званого російського слідчого комітету заявив про розслідування відповідного "обстрілу" – вже не "безпілотником", а нібито "снарядом".

Далі – цікавіше. Окупанти заявили, що Україна "обстріляла з боку Маріуполя" прибережне селище у Краснодарському краю, по інший бік Таганрозької затоки.

Окрім цього, 11 квітня агресори почали поширювати фейкове відео, на якому в одній з суміжних з Україною областей анонсуються якісь бойові дії.

Натомість губернатори Курської, Білгородської та Воронізької областей оголосили у суміжних з Україною районах "жовтий рівень терористичної небезпеки" через "можливі провокації українських націоналістів". Подібні заяви зробила й окупаційна "влада Криму".

За таких умов слід очікувати на організовані спецслужбами агресора провокації, як в Криму, так й у суміжних з Україною регіонах Росії. Їх метою може бути злочинна спроба дискредитації Збройних Сил України в очах іноземних цивілізованих країн,

– йдеться в повідомлені.

Також ворог заявив, що може використати в Маріуполі хімічну зброю

Підконтрольні окупантам спікери фейкової терористичної "народної республіки" 11 квітня заявили про намір використати власні "хімічні війська" проти українських захисників Маріуполя.

Цим агресор визнав, що володіє забороненою хімічною зброєю й має бажання її застосовувати.

Важливо – окупанти хочуть застосувати хімічну зброю на Азовсталі: дивіться відео