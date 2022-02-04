Росія власноруч може поховати Мінські домовленості

Партія "Єдина Росія" звернулася до Кремля з проханням визнати окуповані території Донбасу офіційно. Однак це просто політичні заяви для того, щоб шантажувати Україну. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

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Вони намагаються таким чином хоч якось прискорити процес виконання Мінських угод за російськими умовами. А ще – це відповідь Заходу.

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Партнери допомагають нам зброєю. Тому Росія натякає на те, що вона може почати постачати зброю в ці самопроголошені "республіки". Але у зв'язку з тим, що вони незаконні та неофіційні, їх ніхто не визнав, то постачання зброї цим "республікам" для Росії може означати відкриту підтримку тероризму чи розпалювання війни.

Путінські базіки

Це суто політичні заяви, ніяких реальних дій здійснено не буде ні щодо визнання, ні щодо офіційного постачання зброї.

Якщо РФ їх визнає, то це в будь-якому випадку поховає Мінські домовленості. Це зроблено лише політично для залякування Заходу та нас із вами.

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Загравання із Берліном

У "нормандському форматі" присутні європейські країни. Німеччина категорично проти постачання зброї Україні. У Кремлі, швидше за все, розраховували на реакцію Німеччини, що вона в ЄС буде пропонувати країнам негайно припинити постачання зброї в Україну.



Росія розраховувала на підтримку Німеччини в антиукраїнських вимогах до союзників Києва / Фото Avianews

Я думаю, що це такий політичний піар Росії. Вони сподівалися на міжнародну реакцію, щоб Німеччина сказала: "Дивіться, щоб не дратувати Росію, щоб вони не постачали туди зброю, треба негайно припинити постачання озброєння Україні".

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.