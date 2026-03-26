Влітку маємо бути готові до ударів, – політолог спрогнозував, яким буде план Путіна

Президент України Зеленський заявив, що Росія може почати атакувати системи водопостачання. Путінський режим прагне створити максимально некомфортні умови для життя українців, аби примусити нашу державу до капітуляції.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив політолог Валерій Димов, підкресливши, що Росія також буде тиснути, щоб Україна не отримувала фінансової допомоги від партнерів.

Які цілі для атак влітку може обрати ворог?

Раніше американський президент Дональд Трамп казав, що українці не переживуть цю зиму, що Путін "люб'язно" погодився не бити по українській енергетиці на певний період. Тобто на Україну тиснуть, щоб вона погодилась на "мирний план", який по суті означає для неї капітуляцію, на заміну на нормальні умови життя: з електрикою, опаленням, водопостачанням.

Як наголосив політолог, політичний режим, який хоче вижити, наприклад в Ірані, відходить від бомбардування об'єктів енергозабезпечення до погроз атакувати опріснювачі води. Адже саме населення хотіло б припинити те, що є загрозою його життю.

"Так діє і Росія: "Погоджуйтесь на плани капітуляції, якщо хочете перезимувати зиму", "Яка різниця, кому належить Запорізька АЕС, головне, що ви будете отримувати звідти електроенергію". Ще у 2022 році були очевидні удари по енергетиці", – підкреслив Димов.

Україна пережила одну з найважчих зим, попри те, що не була повністю підготовлена до цього. Як зазначив політолог, дивлячись на 2022, 2023, 2024 роки, влада сподівалась, що і сезон 2025 – 2026 року вдасться перезимувати, як в попередні роки, але цьогоріч ситуація була ускладнена.

Удари по енергетиці у 2022 році і цієї зими, як наголосив політолог, зовсім різні речі. При мінусовій температурі повітря було складно, але інфраструктура вижила. Він додав, що у 2022-му розмови про евакуацію з Києва були б катастрофічними, бо ніхто ні до чого не був готовий ні на місцевому, ні на рівні центральної влади.

Тепер, коли Україна пережила одну з найскладніших зим, Росія битиме по інших цілях, які забезпечують життя великих міст. Димов додав, що крім можливих ударів по системах водопостачання, країна-агресорка може вдатися до обстрілів сміттєспалювальних заводів.

Сміття влітку є проблемою великих міст. Росія літом позаминулого року била й по енергетиці, бо влітку споживання електроенергії для охолодження має значення. Тоді нас примушували до так званого "енергетичного перемир'я" на умовах Путіна, щоб ми не били по НПЗ,

– озвучив Димов.

Коментуючи заяву Зеленського про можливі наміри Росії обстрілювати українські системи водопостачання, політолог нагадав, що росіяни, атакуючи його рідний Миколаїв на початку повномасштабної війни, нищили водогін. З його слів, тоді не місцева влада, а Данія допомогла з помпами.

Росія вважає свої удари відповіддю на атаки України, але це не так. Варто вдатися в питання, хто почав війну? Українська сторона лише відповідає агресору на його терор і б'є, на відміну від російської армії, не по пологових чи житлових будинках, а по тому, що живить агресію – по НПЗ. Тому що ці нафтопереробні заводи приносять Кремлю гроші, які той спрямовує у свою військову машину.

"Бити по інфраструктурних об'єктах – це логіка, тактика і "раціональна" політика терориста. Російська логіка виходить з терору, бомбардувань, щоб примушувати до капітуляції. В них теза про так звану відповідь – це "не бийте і ми не будемо бити". Вони є агресором і порушують міжнародне право, а ми захищаємось. Після того як вони вбивали дітей у Маріуполі, ми мали право на все. Але ми цього не робили", – зауважив Димов.

Про економічні наслідки

Говорячи про економічні наслідки, слід розуміти, що захист системи водопостачання чи каналізації, це витрати. Коли люди потерпають від того, що в них немає електрики й води, підприємства як мінімум не виробляють, а витрачають. Економічні наслідки зрозумілі – це збитки для держави, тиск на бюджет і складність повністю захистити ці об'єкти.

Тому системи ППО, ПРО потребують серйозних вкладень. Ми не можемо прикрити всі інфраструктурні об'єкти. Нам треба готуватись до цього і не вважати, що ми "проскочимо" як у минулих роках. Влітку маємо бути готові до ударів – ставити помпи, робити резервні системи водопостачання,

– підкреслив Димов.

Підсумовуючи, політолог зауважив на тому, що на тлі таких загроз, з боку уряду мають бути конкретні дії, а не риторика і слова, що "все забезпечено". Він пояснив, що всім варто готуватись до російського терору, адже війна триває, ворог шукає нові цілі для уражень. Він зауважив, що бойові дії будуть тривати до перемоги, яка не може бути на умовах ворога.

Росія готується атакувати об'єкти водопостачання