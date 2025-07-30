Пропагандистська операція Кремля, – Мелоні про внесення лідера Італії до списку "русофобів"
- Мелоні назвала включення президента Матарелли до "списку русофобів" пропагандистською операцією Росії.
- Вона наголосила на продовженні підтримки України.
Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відреагувала на рішення Росії внести президента країни Серджо Маттарелли до так званого списку "русофобів".
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу уряду Італії, де оприлюднена відповідна заява Мелоні.
Дивіться також Кремль "образився" через скасування концерту улюбленого диригента та друга Путіна в Італії
Що сказала Мелоні про "список русофобів"?
Мелоні підкреслила, що Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, яку розв'язала Росія 3 роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.
Публікація Міністерством закордонних справ списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована,
– наголосила вона.
Тому прем'єрка висловила солідарність президенту Маттареллі, міністрам Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також усім, "хто постраждав від цієї неприйнятної провокації".