Росія вночі атакувала Х-22, "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами": знищено 37 повітряних цілей

Росія атакувала Україну ракетами Х-22, "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами". Вороги запускали ракети з Чорного моря та з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму.

"Шахеди" випустили з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що було декілька хвиль атак.

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Ворог масовано бив по Україні

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!

– розповіли Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, російські загарбники запустили:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія» та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 – з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" – з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних дрони типу Shahed-136/131 з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії.

Повітряні сили знищили понад 3 десятки ворожих цілей

Повітряні сили ЗСУ, ППО та інші складові Сил оборони України знищили 37 повітряних цілей ворога:

13 крилатих ракет типу "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних безпілотники Shahed-136/131.

Наслідки атаки на Одещині: є пошкодження та поранені

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ракети Х-22 та "Онікс" Росія скерувала по інфраструктурі Одеської області. Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни вдарили по Одеській області одночасно ракетами "Онікс", Х-22, Х-59 та дронами Shahed-136".

Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані,

– повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, внаслідок дій Росії:

є влучання в промисловий об'єкт в Одеському районі – постраждав цивільний співробітник, уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками;

у Одеській області пожежники ліквідовують пожежу площею понад 3 000 квадратних метрів;

8 "Шахедів" у небі над Одещиною та 2 – над Миколаївщиною збили наші захисники. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків пошкоджень зазнали об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, вони спалахнули. Постраждало двоє цивільних.

Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення уламками скла та інших предметів,

– заявили в ОК "Південь".

По яких регіонах били росіяни: коротко