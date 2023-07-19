Росія вночі атакувала Х-22, "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами": знищено 37 повітряних цілей
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія атакувала Україну ракетами Х-22, "Калібрами", "Оніксами" та "Шахедами". Вороги запускали ракети з Чорного моря та з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму.
"Шахеди" випустили з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що було декілька хвиль атак.
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Ворог масовано бив по Україні
Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина!
– розповіли Повітряні сили ЗСУ.
За їхніми даними, російські загарбники запустили:
- 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія» та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-22 – з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- 6 крилатих ракет "Онікс" – з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Криму;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
- 32 ударних дрони типу Shahed-136/131 з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії.
Повітряні сили знищили понад 3 десятки ворожих цілей
Повітряні сили ЗСУ, ППО та інші складові Сил оборони України знищили 37 повітряних цілей ворога:
- 13 крилатих ракет типу "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних безпілотники Shahed-136/131.
Наслідки атаки на Одещині: є пошкодження та поранені
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ракети Х-22 та "Онікс" Росія скерувала по інфраструктурі Одеської області. Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни вдарили по Одеській області одночасно ракетами "Онікс", Х-22, Х-59 та дронами Shahed-136".
Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані,
– повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
За його словами, внаслідок дій Росії:
- є влучання в промисловий об'єкт в Одеському районі – постраждав цивільний співробітник, уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками;
- у Одеській області пожежники ліквідовують пожежу площею понад 3 000 квадратних метрів;
- 8 "Шахедів" у небі над Одещиною та 2 – над Миколаївщиною збили наші захисники. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків пошкоджень зазнали об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, вони спалахнули. Постраждало двоє цивільних.
Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення уламками скла та інших предметів,
– заявили в ОК "Південь".
По яких регіонах били росіяни: коротко
- По Дніпропетровській області цілився один російський безпілотник. У Дніпропетровській ОВА заявили, що Повітряне командування "Схід" збило ворожий дрон.
- У Сумській області вночі ППО Сил оборони знищило чотири безпілотники Shahed. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомив, що Росія запускала дрони по області. Проте спрацювали сили ППО. Тому влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано. Люди не загинули.
- У Київській міський військовій адміністрації розповіли, що Росія атакувала столицю "Шахедами". На щастя, ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо відомо, що поранених та пошкоджень немає, проте влада уточнювала дані.