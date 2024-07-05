Росія вночі атакувала Київську область "Шахедами": пошкоджено будинки та авто

Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" у ніч на 5 липня. Внаслідок обстрілів постраждала Київська область.

Там наслідки ворожої атаки російсько-іранськими безпілотниками зафіксовано в Макарівській громаді. Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала наша протиповітряна оборона.

До теми Окупанти атакують "Шахедами": на підступах до Києва працює ППО

Які наслідки ворожої атаки Київщини "Шахедами"

Макарівський селищний голова Вадим Токар розповів, що за наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль.

В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає,

– написав посадовець.

Токар також зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.

Очільник Макарова також закликав громадян не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги, а також берегти себе та своїх рідних.

Раніше цієї ночі о 00:40 у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударний БпЛА. В Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.

Близько 2 ночі про роботу протиповітряної оборони також написав і очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Генерал зазначив, що ППО працює на підступах до української столиці.