Росія вночі атакувала Київську область "Шахедами": пошкоджено будинки та авто
Джерело:Вадим Токар
Російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" у ніч на 5 липня. Внаслідок обстрілів постраждала Київська область.
Там наслідки ворожої атаки російсько-іранськими безпілотниками зафіксовано в Макарівській громаді. Водночас по ворожих об'єктах відпрацювала наша протиповітряна оборона.
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Які наслідки ворожої атаки Київщини "Шахедами"
Макарівський селищний голова Вадим Токар розповів, що за наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль.
В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає,
– написав посадовець.
Токар також зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.
Очільник Макарова також закликав громадян не ігнорувати повідомлення про повітряні тривоги, а також берегти себе та своїх рідних.
Раніше цієї ночі о 00:40 у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударний БпЛА. В Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по ворожих цілях.
Близько 2 ночі про роботу протиповітряної оборони також написав і очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Генерал зазначив, що ППО працює на підступах до української столиці.