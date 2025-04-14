Нічна атака "Шахедами": скільки дронів збила ППО

У ніч проти 14 квітня ворог традиційно запустив по Україні ударні безпілотники. Стало відомо, як відпрацювала наша ППО.

Загалом для удару по Україні противник використав 62 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збила ППО

Ворог запускав безпілотники з різних напрямків – Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Станом на 09:00 сили ППО збили 40 ударних БпЛА на сході та півдні країни.

11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Так, зокрема, Одеса перебувала під масованою атакою "Шахедів". Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждали 7 мирних жителів. Їх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками. Пошкоджено житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 транспортних засобів (легкові та вантажні автомобілі).