Росія вночі запустила майже сотню "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено
В ніч проти 4 червня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Атака "Шахедами" по Україні
У ніч проти 4 червня російські загарбники атакували 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Криму;
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина,
– повідомили в Повітряних силах.
Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні та Півночі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 36 ворожих повітряних цілей – збито вогневими засобами ураження, 25 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.