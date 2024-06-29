Росія вночі запускала "Шахеди", скільки вдалося збити

У ніч на 29 червня 2024 Росія атакувала Україну 10-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136". Усі ворожі цілі знищили українські захисники неба.

Про це станом на ранок повідомило командування Повітряних сил. Ворог атакував із території Росії – Приморсько-Ахтарська.

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"У ніч на 29 червня 2024 Росія атакувала Україну 10-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136", – ідеться у повідомленні.

ППО уночі збила 10 із 10 "Шахедів"

У Повітряних силах зазначили, що до відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ.

Ворожі дрони збивали відразу над кількома регіонами.

Усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей,

– повідомило командування.



Усі 10 "Шахедів" збили українські захисники / Інфографіка Повітряних Сил

Окупанти запустили "Шахеди" ще надвечір. У Вінницькій області близько 3 ночі моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів.

Водночас інформації від влади про наслідки падіння уламків не було. Імовірно, звуки, які чули мешканці – результат роботи ППО.