Росія вночі запустила більше ніж 500 дронів та понад десяток ракет: скільки ворожих цілей збито

В ніч проти 4 липня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Ворог атакував понад 500 засобами повітряного нападу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 4 липня ворожі сили атакували 550 засобами повітряного нападу. Зокрема, для атаки ворог застосував:

539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія (понад 330 із них – "Шахеди");

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, що в Росії;

6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Брянської області;

4 крилатих ракети "Іскандер-К" із Курської, Воронезької області.

Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!

– повідомили в Повітряних силах.

Вказується, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знешкодили 478 засобів повітряного нападу противника.

Відомо, що 270 ворожих цілей збито вогневими засобами, ще 208 – локаційно втрачені:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях,

– ідеться в повідомленні.





Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил

Зазначимо, що ворожі сили у ніч на 3 липня також атакували дронами. Так, тоді противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Станом на ранок 3 липня протиповітряною обороною було знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході та Півдні країни.