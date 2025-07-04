Росія вночі запустила більше ніж 500 дронів та понад десяток ракет: скільки ворожих цілей збито
- У ніч проти 4 липня противник атакував 550 засобами повітряного нападу.
- Основний напрямок ворожого удару – місто Київ.
В ніч проти 4 липня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".
Ворог атакував понад 500 засобами повітряного нападу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей знищено
У ніч проти 4 липня ворожі сили атакували 550 засобами повітряного нападу. Зокрема, для атаки ворог застосував:
- 539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія (понад 330 із них – "Шахеди");
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, що в Росії;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" із Брянської області;
- 4 крилатих ракети "Іскандер-К" із Курської, Воронезької області.
Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!
– повідомили в Повітряних силах.
Вказується, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знешкодили 478 засобів повітряного нападу противника.
Відомо, що 270 ворожих цілей збито вогневими засобами, ще 208 – локаційно втрачені:
- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Збиті цілі під час нічної атаки / Інфографіка Повітряних сил
Зазначимо, що ворожі сили у ніч на 3 липня також атакували дронами. Так, тоді противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Станом на ранок 3 липня протиповітряною обороною було знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході та Півдні країни.