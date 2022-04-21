Росія у вогні: слідом за інститутом, де розробляли "Іскандери", спалахнув хімзавод

У російському місті Кінешма на Дмитрівському хімічному заводі 21 квітня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь розтягнувся на півтори тисячі квадратних метрів.

Російське МНС заявило, що вогонь спалахнув в цеху ангарного типу, який не використовувався. Про це повідомляє 24 канал.

До теми П'ять людей загинули на пожежі в інституті міноборони у Твері

Місцева влада переконує, що все нормально

Влада заявила, що місцевим жителям нібито не загрожує небезпека поширення вогню разом з хімічними речовинами.

Зауважимо, що Дмитрівський хімічний завод є одним з найбільших на території країни-агресорки. Втім місцева влада повідомила, що немає за що хвилюватися, а спецавтомобіль радіаційного і хімічного захисту перевірив концентрацію шкідливих і небезпечних речовин у повітрі на місці займання.

Стан повітря контролюється,

– повідомили в адміністрації Кінешма.

Але вже відомо, що постраждала щонайменше одна людина. Її доправили до лікарні з опіками.

До слова, раніше цього ж дня у Росії спалахнув оборонний інститут. Він розробляв ракети "Іскандер", якими Росія обстрілює українські міста.

До теми – у Росії горить інститут міноборони: дивитись відео