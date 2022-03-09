Росія воює проти дітей, подивіться на правду цієї війни, – в ОП показали моторошне відео

Російські загарбники зараз воюють навіть не проти української армії. Вони воюють проти жінок, проти дітей!

Причому цілком свідомо та цілеспрямовано. Про це написав Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського.

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"Росія воює не проти української армії, а проти… Наших дітей", – наголосив представник Офісу Президента.

Конкретно, адресно – проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків,

– написав у твітері Михайло Подоляк.

"Просто подивіться на правду про війну", – закликав він.

Дивіться відео про злочини Росії проти дітей України:

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