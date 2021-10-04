Росія вперше провела запуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна

Російські військові влаштували випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Вони вперше провели її запуск з атомного підводного човна.

Як заявили у Міноборони Росії, умовна ціль ракети "Циркон" була розташована в акваторії Баренцевого моря.

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Як минув запуск ракети

У російському оборонному відомстві похвалилися, що політ ракети відповідав заданим параметрам, вона вразила умовну ціль. Також росіяни опублікували відео пуску "Циркону". Судячи з кадрів, стрілянина велася в темний час доби з надводного положення.

До цього військові повідомляли про успішні випробувальних пусків "Циркону" з фрегата Північного флоту Росії "Адмірал Горшков". Одні з таких запусків відбулися у:

липні 2021 року,

а також в грудні, листопаді та жовтні 2020 року.

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У найближчій перспективі ракетами "Цирконій" будуть оснащуватися і підводні човни. Серійні поставки в збройні сили Росії морської ракети заплановані на 2022 рік.

Що відомо про ракету "Циркон"

Як пише "МХБ Медия", ракету "Циркон" почали створювати у 2011 році. Технічні характеристики ракет "Циркон" довгий час залишалися засекреченими. З відкритих джерел випливало тільки, що дальність ракети може скласти до 400 кілометрів, а швидкість польоту приблизно у 5 разів перевищить швидкість звуку.

Зараз відомо, що головною відмінністю "Циркону" від ракет такого типу, в тому числі зарубіжних, є саме її виняткова швидкість – до 9 махів, тобто приблизно до 3 кілометрів в секунду. Дальність складає понад тисяча кілометрів.