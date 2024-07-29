Росія вперше вивела у Чорне море одразу 3 підводні човни: є загроза ракетних ударів

29 липня 2024, 11:48
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Джерело:

Дмитро Плетенчук

У Чорному морі перебувають три ворожі підводні човни. З початку повномасштабного вторгнення Росія вперше пішла на такий крок.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", – йдеться у дописі речника ВМС.

Автор: Анастасія Колеснікова