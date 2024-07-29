Росія вперше вивела у Чорне море одразу 3 підводні човни: є загроза ракетних ударів
29 липня 2024, 11:48Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Плетенчук
У Чорному морі перебувають три ворожі підводні човни. З початку повномасштабного вторгнення Росія вперше пішла на такий крок.
"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", – йдеться у дописі речника ВМС.