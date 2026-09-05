Росія вперше за довгий час цілеспрямовано вдарила по аеропортах Києва та Борисполя, – Зеленський

Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру. Відомо, що у ніч на 5 вересня окупанти вдарили по аеропортах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про удар по аеропортах в Києві та Борисполі?

Зеленський повідомив, що вночі, 5 серпня, Росія цинічно і підступно атакувала українські аеродроми.

Вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час,

– повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту Бориспіль".

"Російсько-іранські «шахеди» у відповідь на американську дипломатію", – зауважив глава держави.

Президент чітко підкреслив, що цей російський крок зафіксовано і на наступному тижні відповідно скорегують операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі.

"Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить", – резюмував гарант.

Зауважимо, що очільник ОП Кирило Буданов підкреслив, що Україна пропонувала Росії режим припинення вогню. За словами Буданова, цю пропозицію донесли особисто Путіну, проте реакції з боку Росії не було.

Водночас, згідно з даними Повітряних сил, росіяни цієї ночі били по Україні дронами та ракетами. Так, ворог для атаки застосував балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія".