Росія вперше застосувала дальню авіацію для бомбардування Маріуполя, – Міноборони
15 квітня 2022 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:CNN
Росія завдала удару по блокадному Маріуполю, застосувавши дальню авіацію. Крім того, запускають і крилаті ракети.
Це сталось 14 квітня, заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
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Вперше з початку збройної агресії бомби скинули далекобійні бомбардувальники Ту-22М3. Цей авіаудар відбувся, вразивши Маріуполь,
– сказав чиновник.
Крім того, 2 російські стратегічні важкі бомбардувальники Ту-95/-160 запустили крилаті ракети. Вони вдарили з повітряного простору Краснодарського краю.
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