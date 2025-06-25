Нова тактика Росії, яка загрожує НАТО: в ISW розповіли про російські штурми мотоциклами

Російські війська розширюють використання мотоциклів уздовж лінії фронту в Україні. Цю тактику вони можуть використовувати й у можливій війні проти країн НАТО.

У ЗСУ кажуть, що загроза зростає вздовж лінії фронту в Україні, бо ворог все частіше інтегрує мотоцикли в тактику нападу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Що відомо про нову тактику Росії

Наразі російські мотоциклетні сили атакують переважно через відкриті поля, намагаючись обійти українські інженерні перешкоди вздовж лінії фронту.

Frontelligence Insight (українська розвідувальна організація – 24 Канал) повідомила, що російські війська переважно використовують мотоцикли як вид транспорту для піхоти під час атак для підтримки диверсій, розвідки, інфільтрації та флангової підтримки,

– йдеться у звіті ISW.

Російські мотоциклісти діють загонами по 6 – 8 одиниць техніки з 1 – 2 водіями. Загалом йдеться про 6 – 16 осіб. Кожен загін має 2 – 4 переносних системи РЕБ та 1 пристрій для сканування українських безпілотників.

Окупанти також використовують мотоцикли для евакуації поранених та логістичної підтримки.

Навчання військ проходить на спеціальних мотокросових трасах у Росії та на окупованій території України.

Також ворог проводить більш просунуті навчальні програми, зокрема з ухилення від безпілотників.

Тривалість цих курсів коливається від 16 годин до понад місяця.

Росіяни використовують мотоцикли іноземного виробництва, більшість – із Китаю. Забезпечують більшістю цієї техніки окупантів російські волонтери.

Frontelligence Insight також повідомила, що Росія планує у майбутньому оснастити понад половину своїх піхотних сил мотоциклами, квадроциклами та багі.

Російські війська, ймовірно, дедалі більше залежатимуть від мотоциклів та інших швидших неброньованих транспортних засобів, оскільки повільніші транспортні засоби стали небезпекою на більш прозорому полі бою України,

– зауважують в ISW.

Подібні зусилля Росії, на думку аналітиків, свідчать про те, що вона засвоює уроки сучасної наземної війни, які вона планує використовувати поза межами війни в Україні.