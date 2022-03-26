Росія все частіше використовує повітряний простір Білорусі для перекидання техніки, – Генштаб

Росія все активніше дії на території сусідньої Білорусі. Зокрема, йдеться про використання транспортної мережі цієї країни.

У Генштабі ЗСУ відзначили збільшення кількості транспортування військових вантажів через повітряні шляхи з території держави-агресора – Росії.

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Російські окупанти використовують білоруську транспортну мережу

Переважно, таким чином, ворог використовує повітряні перевезення для транспортування ракет різних типів та боєприпасів.

Росіяни використовують для цієї цілі транспортні літаки Ан-124. Вони були вимушені перейти до такого способу "транспортування" вантажів через блокування залізничних шляхів на окремих напрямках.

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