Росія втрачає 156 солдатів за один захоплений квадратний кілометр Донеччини, – Федоров

Росія кидає всі свої сили на захоплення українських земель. Водночас країна-агресорка зазначає разючих втрат у живій силі. Йдеться про 156 військових, яких кладе Росія за окупацію одного квадратного кілометра Донецької області.

За його словами, Сили оборони прагнуть суттєво підвищити цей показник – до понад 200 загиблих окупантів на квадратний кілометр, щоб зробити подальше просування ворога неможливим. Про таке міністр оборони України Михайло Федоров розповів на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про разючі втрати окупантів у війні?

Очільник Міноборони зауважив, що вронт тримається завдяки героїзму українських воїнів. Ворог платить високу ціну за кожен метр нашої землі. У Міноборони пояснили, що за таких втрат російській армії знадобляться роки, щоб повністю окупувати Донецьку область.

Наша мета – зупинити ворога в кожному домені – на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти,

– підкреслив Федоров.

Він уточнив, що наразі вже існує конкретний перелік рішень і проєктів для досягнення цієї мети. Мовиться, зокрема про покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

До речі, станом на 24 лютого 2026 року держава-агресорка поклала близько 1 261 420 своїх солдатів. З них 920 окупантів українські оборонці ліквідували впродовж доби.

Як ЗСУ просуваються на Півдні?