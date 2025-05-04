Російський флот – без прикриття: що вдалось зробити Україні в Чорному морі

Українські морські дрони знищили два російських винищувачі Су-30. ГУР розкрило нові деталі операції у Чорному морі, яка відбулась 2 травня. Літаки були уражені ракетами AIM-9, ударів завдали із морських безпілотних платформ Magura-7. Росіяни вражені та не розуміють як протидіяти морським дронам.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що раніше вже вдавалося збивати російську авіацію з надводних безпілотників, але тоді уражені були гелікоптери, нині – літаки Су-30, які вартують орієнтовно 50 мільйонів доларів кожен.

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Які цілі надалі можуть почати уражати морські дрони?

Український морський дрон тепер представляє собою дрон, який несе на собі ще декілька маленьких БпЛА. Противник ошелешений і розглядає для себе варіант запуску керованих ракет, які наздоганятимуть ціль, але зараз він не може його застосувати, бо така ціль маневрує, вона малорозмірна, тому знищити її дуже складно.

"Залишається варіант наближатися у зону прямої видимості, але це автоматично дорівнює тому, що російській літак буде знищений українським дроном. Це була засідка. Дрони наблизились впритул до російських цілей, виманили на себе ворожу авіацію, а решта – розстріляли цей літак", – озвучив Ступак.

Ексспівробітник СБУ припустив, що якщо росіянам найближчим часом не вдасться знайти протидію хитрій тактиці українських захисників, то надалі можна буде побачити зухваліші атаки морськими дронами вже по наземних цілях ворога – російських портах.

"Вже буде змога наблизитись до них, бо активної протидії за допомогою російських літаків не буде, – підкреслив Ступак.

Росія втрачає інструмент для захисту флоту

Згідно з різними оцінками, 30% російського чорноморського флоту виведено з ладу. Останнім захистом своїх суден для ворога були авіація та перебазування флоту з Криму в інші місця, зокрема у Новоросійськ.

Він перетворився на флот-вигнанець і тепер не може перебувати у відкритому морі. Експівробітник СБУ зауважив, що росіяни чудово розуміють, що їхній флот незахищений, а морських дронів в Україні стане ще більше.

Або Україна знищуватиме більше російських кораблів, або більше авіації, яка намагатиметься захищати ці судна. Знищені літаки коштують по 50 мільйонів доларів. Додатково до цього Росія після таких атак втрачає пілотів-снайперів. Їх підготовка триває орієнтовно 15 років,

– зазначив Ступак.

Нагадаємо, що в ГУР МО повідомили, що екіпаж першого російського Су-30 врятувало цивільне судно в Чорному морі. Другий ворожий Су-30, згідно з попередніми даними, знищений у Криму ― екіпаж не вижив. Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що під час таких атак використовується декілька моделей ракет на Magura-7, але найкращі результати досягаються завдяки AIM-9 (ракета класу "повітря-повітря" американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення).