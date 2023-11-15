Путін вимагає результатів до середини грудня: Зеленський розповів про втрати Росії під Авдіївкою

Володимир Зеленський розповів, що Росія проводить дуже інтенсивні штурми. Особливо це стосується Донецької області.

Президент України під час вечірнього звернення напередодні, 14 листопада, заявив, що Владімір Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей. Адже глава Кремля має дуже цинічну та конкретну політичну мету, пише 24 Канал.

Дивіться також "Мінус" чергова російська пташка: Сили оборони збили Су-25 під Авдіївкою

Що відбувається у районі Авдіївки

Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат.

Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно,

– пояснив Верховний Головнокомандувач.

Він додав, що кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність.

"Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни", – пояснив президент.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів в ефірі телемарафону 14 листопада, що окупанти збільшили кількість бойових зіткнень на Авдіївському напрямку та активізували застосування авіабомб у Донецькій області. Так, тільки 13 листопада ворог скинув на Донецьку область 30 бомб з літаків Су-35.

За словами речника, вороги використовують для штурмів зеків та тих, хто ніколи не воював. Через це окупанти стають дезорієнтованими та потрапляють в український полон.

Втрати ворога на Авдіївському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський написав вранці 15 листопада, що окупанти за добу в їхній зоні відповідальності втратили 511 осіб загиблими та пораненими. Проте це не зупиняє противника.

Бригадний генерал розповів, що:

ворог завдав 22 авіаудари, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 890 артобстрілів;

наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку;

підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1038 вогневих завдань.

Ба більше, тільки на цьому напрямку вороги втратили 46 одиниць військової техніки: 1 танк, 7 ББМ, 3 артсистеми, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 16 автомобілів, одиницю спецтехніки, 1 склад боєприпасів, ще 26 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Що відбувається у районі Авдіївки