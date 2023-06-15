У 5 разів більше, ніж за дві війни в Ічкерії: у Генштабі розповіли про знищені гелікоптери Росії

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські загарбники на війні в Україні втратили у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж в Ічкерії. Хоч російсько-чеченські війни тривали з 1994 по 1996 рік та з 1999 по 2009 рік.

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 15 червня привітав підрозділи протиповітряної оборони зі знищенням 300-того російського вертольота. Ним став ударний багатоцільовий "аналоговнєтний" вертоліт Ка-52 "Алігатор", пише 24 Канал.

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Що відомо про втрати ворожих гелікоптерів

Таким чином кількість знищених в Україні вертольотів приблизно в п'ять разів більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів склали близько 60 бойових та транспортних вертольотів,

– зазначив бригадний генерал.

До речі, що станом на ранок 15 червня у Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія втратила на війні в Україні вже 301 гелікоптер та 314 літаків.



Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Згодом 15 червня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що наші військові на Таврійському напрямку знищили вертоліт та багато ворожої техніки. Це трапилось 14 червня.

Загалом за одну добу наші військові знищили 59 одиниць ворожої техніки. Також вдалось "мінуснути" 34 російських військових та 85 – поранені. В полон потрапили п'ятеро ворогів, з них один – з підрозділу "Z", він вже надав цінну інформацію.

Окрім цього, ЗСУ знищили два місця зберігання боєприпасів ворога. Детальніше про втрати ворога на Таврійському напрямку – читайте за посиланням.